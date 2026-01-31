Le probabili formazioni di Cremonese Inter | Chivu valuta alcuni cambi

La partita tra Cremonese e Inter si avvicina e Chivu sta pensando a qualche cambio nella formazione. L’Inter ha appena concluso la fase a gironi di Champions League con una vittoria importante, ma anche un po’ amara, e ora si concentra sul campionato. La squadra lombarda cerca punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre l’Inter punta a consolidare il secondo posto in classifica. I tifosi sono in attesa di vedere quali novità porteranno le scelte del tecnico.

L’Inter ha salutato la League Phase di Champions League con una vittoria tanto prestigiosa quanto amara. Il successo per 2-0 al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund non è bastato per centrare l’accesso diretto agli ottavi: i nerazzurri dovranno passare dai playoff da giocare contro i norvegesi del Bodo Glimt. Messa momentaneamente da parte l’Europa, però, è già tempo di rituffarsi nel campionato, dove la squadra di Cristian Chivu guida la classifica con cinque punti di vantaggio sul Milan. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 1 febbraio alle ore 18.00 contro la Cremonese. Probabili formazioni di Cremonese Inter.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Cremonese Inter Cremonese-Napoli, le probabili formazioni: Antonio Conte prepara tre cambi Probabili formazioni Bologna Inter, Josep Martinez e non solo: Chivu prepara 7 cambi rispetto al Genoa Preparativi in corso per la sfida tra Bologna e Inter, con Chivu pronto a rivoluzionare la formazione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cremonese Inter Argomenti discussi: Fiorentina Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Ottava giornata di Champions League: probabili formazioni e ultime notizie; Fantacalcio, le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A 2025/26; Hojlund certezza, Buongiorno contro Palmer: le probabili formazioni di Napoli-Chelsea. Serie B 2025-2026: Pescara-Mantova, le probabili formazioniu001c=????,u001a?????}~?HRu001f?>?F5??V/?wL?,?u0002???u0018f?u0006?c?R?;9B?u0019l ?`ru001c??\=9?u001b??b?/cu0019????~u001f??)u001e?? (u0011???Yu00056u000b?yu0001/?/??7?`????RoH????<`?.?5Su000eu0004½? ... sportal.it Serie A 2025-2026: Pisa-Sassuolo, le probabili formazioniSulle due panchine si sfidano altrettanti campioni del mondo 2006: Alberto Gilardino su quella nerazzurra, Fabio Grosso su quella neroverde. sportal.it Caressa e Zazzaroni: “I pronostici di Cremonese-Inter e Bologna-Milan”. “Già vedo il gol di…” x.com Le parole del tecnico dell'Inter Primavera dopo il successo contro la Cremonese facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.