Il gioco d’azzardo è sempre più online Rete di sportelli per dare risposte
L’ANALISI. In calo gli introiti da modalità «fisiche» (dai 271 milioni del 2019 ai 205 di quest’anno), ma il «virtuale» attira i più giovani. «Servizi diffusi sul territorio per intercettare il fenomeno». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
In Abruzzo si spende oltre le medie nazionali nel gioco d'azzardo con 40mila persone a rischio dipendenza: fenomeno in crescita. - facebook.com Vai su Facebook
1977 ‘E sigarette 'e contrabbando, le macchine belle, il gioco d’azzardo. Dove sta l’America? Lontano. I sogni al mattino fanno leggera l'anima, di notte sono incubi che la imprigionano... Ciao Pietro. Ciao Imma... #GomorraLeOrigni #StayTuned Vai su X