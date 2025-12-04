Zona industriale chiusura temporanea della via Angelo Aiello per lavori infrastrutturali a cura di Rfi

Su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), è stata emessa un'ordinanza per la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, di un tratto della S.p. 69I – Via Angelo Aiello, ricadente all'interno della zona industriale di Catania.

