Zona industriale chiusura temporanea della via Angelo Aiello per lavori infrastrutturali a cura di Rfi

Cataniatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), è stata emessa un’ordinanza per la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, di un tratto della S.p. 69I – Via Angelo Aiello, ricadente all’interno della zona industriale di Catania. La chiusura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

zona industriale chiusura temporanea della via angelo aiello per lavori infrastrutturali a cura di rfi

© Cataniatoday.it - Zona industriale, chiusura temporanea della via Angelo Aiello per lavori infrastrutturali a cura di Rfi

Argomenti simili trattati di recente

zona industriale chiusura temporaneaA13 doppia chiusura per il tratto Zona Industriale - Padova Sud - Gli interventi per consentire attività di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza in entrambe le direzioni ... Segnala padovaoggi.it

Rissa e coltellate in zona pub, il Questore chiude un locale: il titolare non chiamò i soccorsi - Il Questore di Latina ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza di un locale della zona della movida di Latina, il "Blocco 22", vicino al quale scoppiò una rissa tra ragazzi ... Secondo ilmessaggero.it

Chiusura temporanea delle stazioni ecologiche - Il Gruppo Hera ha fatto sapere che, per interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal Pnrr, le stazioni ecologiche di Marina di Ravenna (da lunedì), Lido Adriano e Marina Romea (da martedì) ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Zona Industriale Chiusura Temporanea