Via Corradino d’Ascanio è impraticabile | la denuncia di un residente FOTO

Un residente segnala le pessime condizioni di Via Corradino d’Ascanio, evidenziando come il deterioramento del manto stradale abbia reso la strada praticamente impraticabile. La situazione, documentata anche tramite foto, richiede un intervento tempestivo per ripristinare la sicurezza e la funzionalità della via, ormai compromessa dal prolungato stato di degrado.

"Via Corradino d’Ascanio è ormai in condizioni di non praticabilità, a causa del grave deterioramento del manto stradale". A lanciare l’allarme è un residente della zona, che segnala lo stato critico della carreggiata e l’assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale.Secondo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

