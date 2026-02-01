Chi è l’ex marito di Giovanni Scialpi Roberto Blasi | È stato un amore travolgente finito per una banale litigata

Roberto Blasi, ex marito di Giovanni Scialpi, si racconta dopo anni di silenzio. Dice che il loro amore è stato intenso, ma si è spezzato a causa di una semplice lite. Blasi rivela anche che il padre di Giovanni è morto nel 2004, mentre lui era impegnato nel reality “Music Farm”. La loro storia sembra fatta di passione e momenti difficili, come spesso accade nelle relazioni complicate.

Il padre di Giovanni Scialpi è venuto a mancare nel 2004, mentre lui partecipa al reality “Music Farm”. In quello stesso periodo la madre, Giuseppina, comincia ad avere problemi di salute, finché non le viene diagnosticato l’Alzheimer. L’artista l’ha accudita per molti anni: nel 2013 le condizioni della donna si aggravano, fino alla scomparsa, avvenuta nel 2018. Legatissimo alla madre, Scialpi parla di lei sempre con grande emozione. Durante la malattia della madre, Giovanni Scialpi conosce il marito Roberto Blasi: tra i due nasce un bellissimo amore che si sviluppa nel corso di sei anni di convivenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

