Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove | Alberto Trentini e gli altri ospiti della puntata

Questa sera, su Nove, va in onda una puntata di Che Tempo Che Fa che promette di essere ricca di emozioni. Alberto Trentini si apre e racconta i 423 giorni passati in carcere in Venezuela, una testimonianza diretta e toccante. Gli altri ospiti si preparano a condividere storie e pensieri, mentre il conduttore conduce con naturalezza e semplicità.

Una puntata intensa di Che Tempo Che Fa quella di stasera 1° febbraio: Alberto Trentini racconta i 423 giorni di detenzione in Venezuela. Gli altri ospiti della puntata tra cinema, musica e cultura. Domenica 1° febbraio 2026 torna Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con una nuova puntata ricca di ospiti, attualità, cultura e intrattenimento. L'appuntamento è dalle 19:30, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Alberto Trentini ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa Ospite in esclusiva televisiva della puntata di Che Tempo Che Fa sarà Alberto Trentini, liberato lo scorso 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas.

