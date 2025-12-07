Che Tempo Che Fa | Sara Errani Jasmine Paolini e gli altri ospiti stasera 7 dicembre su NOVE

Puntata ricca di sport, cultura e intrattenimento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck: dal tennis olimpico al teatro, fino al tradizionale Tavolo. Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, dalle 19:30 su NOVE e in streaming su discovery+, torna Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti principali della serata ci saranno le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche e protagoniste di una stagione straordinaria nel tennis internazionale e Alessandro Preziosi, in televisione con Sandokan Chi sono gli ospiti di stasera di Che Tempo Che Fa: Tra gli ospiti della serata ci saranno le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche e tra le migliori interpreti del doppio mondiale, che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

