Che tempo che fa anticipazioni e ospiti della puntata di oggi domenica 21 dicembre 2025

Oggi, domenica 21 dicembre 2025, torna l’appuntamento con

Appuntamento speciale pre-natalizio per Che tempo che fa, in onda oggi domenica 21 dicembre. Il programma condotto da Fabio Fazio va in diretta dalle 19:30 sul NOVE e contemporaneamente in streaming su Discovery+, con una puntata ricca di ospiti di primo piano. Roberto Benigni ospite speciale. Tra i momenti più attesi della serata spicca la presenza di Roberto Benigni, per la prima volta ospite sul NOVE. Il Premio Oscar arriva dopo il grande successo dello spettacolo televisivo "Pietro – Un uomo nel vento", accompagnato dall'uscita dell'omonimo libro. Un'opera che racconta la Storia attraverso lo sguardo di San Pietro, restituendo umanità, intimità e profondità a una delle figure più emblematiche di sempre.

