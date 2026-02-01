Che tempo che fa | Alberto Trentini per la prima volta in tv anticipazioni

La serata di stasera a Che tempo che fa si preannuncia ricca di sorprese. Per la prima volta in tv, Alberto Trentini si siede in studio, accompagnato da ospiti come Antonio Albanese, Belen Rodriguez e Geolier. I telespettatori potranno scoprire aspetti della vita e del lavoro di Trentini, mentre gli altri ospiti portano le loro storie e i loro progetti. La puntata si prospetta interessante e dinamica, con conversazioni e momenti di intrattenimento.

Per questa sera è prevista una grande puntata di Che tempo che fa. Fabio Fazio è pronto ad accogliere in studio diversi personaggi del mondo dello spettacolo, dell’informazione, della musica. Ma la persona più attesa è Alberto Trentini, l’attivista che è tornato in Italia dopo essere stato arrestato in Venezuela per ben 423 giorni. Che tempo che fa in questi anni ha dato spesso spazio alla sua storia ed ha permesso alla madre di fare numerosi appelli. Forse anche questo tipo di televisione è funzionata tanto che Trentini ha scelto proprio Fabio Fazio per rompere il silenzio e raccontare per la prima volta la sua esperienza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera, su Nove, va in onda una puntata di Che Tempo Che Fa che promette di essere ricca di emozioni.

Fabio Fazio ha annunciato a sorpresa che Alberto Trentini sarà ospite a

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa di domenica 1° febbraioDomenica 1° febbraio ricca di ospiti tra Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa. Da Carlo Conti e Christian De Sica a Alberto Trentini e Geolier: ecco tutti i nomi che si racconteranno in tv. fanpage.it

Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: Alberto Trentini e gli altri ospiti della puntataUna puntata intensa di Che Tempo Che Fa quella di stasera 1° febbraio: Alberto Trentini racconta i 423 giorni di detenzione in Venezuela. Gli altri ospiti della puntata tra cinema, musica e cultura. movieplayer.it

Alberto Trentini sarà a Che tempo che fa sul Nove Domani il cooperante veneziano sarà intervistato da Fabio Fazio #fabiofazio #albertotrentini #venezuela #maduro #trentini #fazio #chetempochefa #prigionia #veneto #venezia - facebook.com facebook

Domenica a #CTCF saremo felici di abbracciare Alberto Trentini. x.com