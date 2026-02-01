Cerretto Laghi riparte con Antonio Cecconi

La scorsa settima a Cerreto Laghi è successo qualcosa di speciale. Dopo un periodo di incertezza e paura per il futuro, dovuti alle difficoltà della precedente gestione, la stazione sciistica del Comune di Ventasso, così vicina alla Lunigiana, ha finalmente riaperto i battenti con una cerimonia ufficiale di inaugurazione guidata dal nuovo proprietario, Antonio Cecconi, socio unico della Valdineve Srl. Questa apertura, in tempo per godersi la stagione sciistica, è il primo passo concreto di una visione che vuole riportare il Cerreto al centro della vita invernale di tutta la provincia e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cerretto Laghi riparte con Antonio Cecconi

Ultime notizie su Cerreto Laghi

Argomenti discussi: Cerretto Laghi riparte con Antonio Cecconi. Cerretto Laghi riparte con Antonio CecconiLa scorsa settima a Cerreto Laghi è successo qualcosa di speciale. Dopo un periodo di incertezza e paura per il ... lanazione.it Cerreto Laghi, inaugurata la stagione sciisticaA seguito del passaggio di gestione all'imprenditore Antonio Cecconi, gli impianti di risalita di Cerreto Laghi hanno dato il via ieri alla nuova stagione ... redacon.it Cerreto Laghi - Impianti & Piste Si riparte! Impianti aperti da venerdì 30 gennaio 2026 e comprensorio pronto ad accogliervi. #appenninoreggiano Comune di Ventasso - facebook.com facebook

