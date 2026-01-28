Mediaset e Ordine dei Giornalisti contro Fabrizio Corona | Non è libertà di diffamare

La polemica tra Fabrizio Corona e le istituzioni si allarga. Mediaset e l’Ordine dei Giornalisti hanno preso posizione contro l’ex paparazzo, accusandolo di usare la libertà di espressione per diffamare. Corona, con il suo format Falsissimo, continua a fare parlare di sé, ma ora il confronto si fa più duro.

La controversia che vede protagonista Fabrizio Corona e il suo format Falsissimo si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta con prese di posizione ufficiali da parte di soggetti istituzionali. Mediaset ha diffuso una nota molto dura, rigettando come “insinuazioni prive di fondamento” le accuse pubblicate sui social e nei video di Corona, sostenendo che non si tratti di informazione ma di “gogne mediatiche” monetizzate attraverso l’insulto. Parallelamente, l’ Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Federazione Nazionale Stampa Italiana hanno ribadito che non esiste un diritto a diffamare, e che chi opera online deve rispettare le norme tramandate al giornalismo tradizionale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Mediaset ha deciso di uscire allo scoperto e rispondere a Fabrizio Corona, che aveva accusato le televisioni di mettere in scena una gogna mediatica.

L’intervento di Mediaset evidenzia come la libertà di espressione debba rispettare i limiti della correttezza e del rispetto altrui.

