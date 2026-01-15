Il Milan vende il proprio capitano | affare a titolo definitivo

Il Milan ha ufficialmente concluso la cessione del proprio capitano al club della Capitale. L’accordo prevede un trasferimento a titolo definitivo e un contratto di quattro anni. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’operazione è stata finalizzata e il trasferimento è ormai definito. Questa decisione segna un cambiamento importante per la squadra rossonera e per il futuro del giocatore.

Pronto un contratto di quattro anni Il Milan ha chiuso l'operazione. Come riporta 'Sky Sport', è tutto fatto per la cessione del capitano al club della Capitale. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Matteo Dutu lascia i rossoneri dopo due anni. Il capitano della seconda squadra, ovvero Milan Futuro che milita nel campionato di Serie D, si trasferirà alla Dinamo Bucarest. Il classe 2005 è nato in Italia, nella fattispecie a Roma, ma ha origini rumene: il suo passaggio al club della Capitale sarà a titolo definitivo. Dutu si legherà alla Dinamo Bucarest con un contratto quadriennale.

