Tre consiglieri firmano la sfiducia con l' opposizione | il sindaco va a casa

Il 30 dicembre 2025 a Portico di Caserta si è concluso il secondo mandato del sindaco Giuseppe Oliviero, dopo che tre consiglieri di maggioranza, uniti all’opposizione, hanno depositato una mozione di sfiducia. Dopo mesi di tensioni e voci di dissenso, questa decisione ha portato alle dimissioni del primo cittadino, segnando un nuovo capitolo per la gestione amministrativa del comune.

Erano mesi che si rincorrevano voci di malumori all'interno dell'amministrazione di Portico di Caserta e oggi, 30 dicembre 2025, l'opposizione e tre esponenti di maggioranza hanno messo la parola fine al secondo mandato di Giuseppe Oliviero.A firmare la sfiducia oltre alla minoranza anche Luigi Piccirillo, Giovanni Iodice e Elisa Merola sanciscono la fine anticipata dell'amministrazione di Portico.

