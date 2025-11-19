Pagelle Juventus Women Lione | Beccari serata da 9 Vansgaard indomabile Canzi sfiora il capolavoro VOTI
di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la quarta giornata di Champions League: pagelle Juventus Women Lione. I voti e i giudizi alle protagoniste della quarta giornata di Women’s Champions League: pagelle Juventus Women Lione. LA SINTESI DELLA PARTITA. Peyraud-Magnin 6 – Para il parabile, a un portiere della sua esperienza si potrebbe chiedere maggiore coraggio sulle uscite Kullberg 6.5 – Bloccatissima, non potrebbe essere altrimenti. Chawinga le scappa solo una volta castiga. Dal 71? Lenzini 6 – Buttata nella mischia nel momento più difficile Harviken 7 – Rocciosa, ha svoltato definitivamente Salvai 6 – Non sbaglia un posizionamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
