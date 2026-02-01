Cane resta incastrato nella rete a testa in giù salvato da due turisti francesi

Un cane è rimasto incastrato nella rete del suo recinto a testa in giù a Eraclea Minoa. Due turisti francesi hanno sentito i guaiti e sono intervenuti, riuscendo a liberarlo. Il cane è stato preso in cura e portato via, mentre i soccorritori hanno rimosso la rete per evitare altri incidenti.

L'animale, affidato alle cure di un veterinario, seppur traumatizzato dall'accaduto, sta bene e non ha riportato gravi conseguenze Momenti di paura a Eraclea Minoa per un cane rimasto incastrato con una zampa nella rete del suo recinto ritrovandosi a testa in giù. L'animale, spaventato dal forte vento e dalla pioggia, aveva tentato di scavalcare la recinzione mentre il suo padrone era fuori per lavoro. Dopo diverse ore, due giovani turisti francesi di passaggio, Selma e Reynald, hanno notato il cane - di nome Giannetto - in difficoltà e si sono subito attivati per aiutarlo. Hanno chiesto aiuto a qualcuno presente in zona e, con grande impegno, sono riusciti a liberarlo.

