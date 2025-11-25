Cane incastrato in una cava salvato dai Vigili del Fuoco

Alle 11 di martedì 25 novembre le squadre del distaccamento di Gazzaniga e la Squadra U.s.a.r. (Urban Search And Rescue) del Comando di Bergamo sono intervenite nel Comune di Nembro, vicino alla Cava Cugini, per il recupero di un cane incastrato all’interno di una cavità interrata. Le operazioni sono state lunghe e complesse ma, dopo aver rimosso buona parte del materiale presente all’imbocco della cavità, gli operatori Usar sono riusciti ad introdursi all’interno dell’apertura naturale, ad individuare e recuperare il cane che risultava essere in buona salute. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

