Campionato regionale Maremmani in pista

La stagione dei Pattinatori Maremmani inizia con il botto a Pisa. La squadra ha preso parte al primo campionato regionale indoor, dimostrando determinazione e voglia di fare bene. I ragazzi si sono presentati sul parquet, pronti a sfidare gli avversari e a mettere in mostra le loro qualità. Ora si aspetta di vedere come proseguirà questa prima uscita ufficiale.

Prima uscita della stagione per i Pattinatori Maremmani al campionato regionale indoor svoltosi a Pisa. Le gare riguardavano le categorie minori, ed è stata la prima volta per alcuni piccolissimi atleti della società di Marina di Grosseto. "Con grande soddisfazione posso annunciare che portiamo a casa due titoli regionali – dice Elena Sandroni, presidente della società giallonera -, un argento e due bronzi, confermando così che la storica tradizione della frazione marinese continua nonostante le enormi difficoltà legate all'impiantistica". Si è laureata campionessa regionale Giselle Marie Arezzini, prima nella categoria giovanissime femmine, alla sua prima gara ufficiale, sbarazzandosi delle avversarie anche di un anno piu grandi con grande disinvoltura e tenacia.

