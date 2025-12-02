Giuseppe Termini trionfa nel Campionato Regionale Circuiti Cittadini il pioppese è Campione Regionale della Categoria 125 Rookie!

2 dic 2025

Primato di categoria e secondo nella classifica assoluta piloti, grandi traguardi che fanno ben sperare per il futuro L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

