A Catania, oltre 250 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 38 stranieri accusati di droga, rapine ed estorsioni, su disposizione della Procura Distrettuale. L’operazione ha coinvolto soggetti di diverse nazionalità, ritenuti responsabili di vari reati legati al crimine organizzato.

© Lapresse.it - Catania, 38 indagati per droga, rapine ed estorsioni

Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, più di 250 agenti della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari etneo, nei confronti di 38 soggetti stranieri di diverse nazionalità, gravemente accusati, a vario titolo, di spaccio di stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione. L’operazione è denominata “Safe zone”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Catania, operazione Safe Zone, 38 stranieri indagati per droga, estorsione, rapina e ricettazione

Droga, rapine ed estorsioni: 38 indagati a Catania - (LaPresse) Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, più di 250 agenti della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare in carcere emessa ... ilmattino.it

Spaccio di droga ed estorsioni, ordinanza per 38 a Catania - Oltre 250 agenti della polizia di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale, nei confronti di 38 persone indagate, a vario tit ... ansa.it