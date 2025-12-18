Dopo aver conquistato il successo internazionale, la Savino del Bene si trova senza un palazzetto dedicato. Al Vingone nasce il nuovo centro sportivo, simbolo di una vittoria che ha portato Scandicci al vertice del volley femminile. Un progetto che rappresenta il futuro e la crescita di un movimento che ha scritto la storia, senza perdere di vista l’importanza di una casa per le sue atlete.

© Lanazione.it - Sul tetto del mondo, ma senza ’casa’. Savino del Bene e il nodo palazzetto

Niente palazzetto per la Savino del Bene, spunta il centro sportivo al Vingone. La vittoria delle ragazze del volley ha portato Scandicci sul tetto del mondo. Ma in città non c’è un palazzetto omologato per le gare ufficiali. La questione è tramontata definitivamente quando il patron Paolo Nocentini, che aveva presentato un progetto in comune con Fallani sindaco, decise di mollare tutto all’ennesima eccezione burocratica. Nel frattempo il rivale Wanny di Filippo, patron del Bisonte, stava realizzando l’impianto nel quartiere 4. E così la Savino ha deciso di andare a giocare a Firenze in un impianto che il Ct dell’Italvolley femminile, Julio Velasco proprio al nostro giornale ha definito "uno dei più belli d’Italia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

