Separazione delle carriere la Camera Penale incontra la cittadinanza | I motivi del nostro Sì
La Camera Penale di Capitanata ‘Achille Iannarelli’, presieduta dall'avv. Massimiliano Mari, incontra la cittadinanza per spiegare e illustrare i motivi del loro ‘Sì’ al referendum per la separazione delle carriere dei magistrati.L'appuntamento è previsto il prossimo lunedì, 22 dicembre, alle ore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
