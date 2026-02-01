Cambiaso fa un autogol clamoroso a Parma ma Spalletti lo sorprende e gli dà una lezione

Durante la partita contro il Parma, Cambiaso commette un autogol clamoroso che scuote i tifosi. Spalletti, però, non si lascia coinvolgere dall’errore e subito dopo si concentra sul comportamento del suo giocatore. Invece di criticare, gli dà una lezione sul campo, dimostrando che anche negli errori più evidenti, il modo di reagire conta di più. La scena ha sorpreso tutti gli spettatori, mostrando il carattere dell’allenatore e la reazione del gruppo.

