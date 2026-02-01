Cambiaso fa un autogol clamoroso a Parma ma Spalletti lo sorprende e gli dà una lezione
Durante la partita contro il Parma, Cambiaso commette un autogol clamoroso che scuote i tifosi. Spalletti, però, non si lascia coinvolgere dall’errore e subito dopo si concentra sul comportamento del suo giocatore. Invece di criticare, gli dà una lezione sul campo, dimostrando che anche negli errori più evidenti, il modo di reagire conta di più. La scena ha sorpreso tutti gli spettatori, mostrando il carattere dell’allenatore e la reazione del gruppo.
La reazione sorprendente di Spalletti subito dopo l'autogol di Cambiaso. L'allenatore non bada molto a cosa è appena accaduto ma si concentra sul comportamento del suo giocatore e gli dà una lezione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Diretta gol Serie A LIVE: Parma Juve 1-2, autogol di Cambiaso
La Juventus batte il Parma 2-1 in una partita combattuta.
Spalletti Juve, le confessioni all’amico Galante: «Cambiaso gli piace da morire e dice che quell’altro giocatore è una forza della natura»
Argomenti discussi: Clamoroso autogol di Cambiaso: il Parma rientra momentaneamente in partita, tifosi della Juventus imbufaliti; Serie A, Juventus va a mille all'ora: a Parma è avanti 4 a 1 - Juve, primo tempo sul velluto.
Il Parma torna in partita: la Juventus si fa male da sola, Cambiaso sigla l'autogol per l'1-2Il Parma accorcia le distanze contro la Juventus. Si fa male da sola la Vecchia Signora, con un autogol rocambolesco di Andrea Cambiaso: su un cross dalla. m.tuttomercatoweb.com
