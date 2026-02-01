Cambiano le soglie Isee per ottenere il bonus bollette | ecco tutto quello che c’è da sapere

Le soglie Isee per il bonus bollette cambiano di nuovo. Ora sono state aggiornate in base all’inflazione e sono state portate a 9.000 euro. Chi ne ha diritto dovrà verificare se rientra nei nuovi limiti per ricevere gli aiuti. La modifica riguarda tutte le famiglie che beneficiano dei bonus sociali, rendendo più facile l’accesso a questa misura di sostegno.

Le soglie Isee per accedere ai bonus sociali sono state allineate all’inflazione: Arera ha portato a 9.796 euro quella per le famiglie standard (in precedenza era a 9.530 euro ), mentre per i nuclei familiari numerosi è rimasta a 20.000 euro. L’aggiornamento dei parametri è stato ufficializzato attraverso la delibera n. 22026rcom del 24 gennaio 2026 ( qui il link ): l’adeguamento avrà un impatto positivo non solo sulle utenze di casa, ma anche sulle agevolazioni previste per lo smaltimento dei rifiuti. Bonus bollette, le nuove soglie Isee. Indubbiamente la novità più importante della decisione dell’Arera riguarda il limite dell’Isee ordinario per le famiglie standard, il passaggio da 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

