Il nuovo bonus da 55 euro per le bollette della luce | dipende tutto dall' Isee

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo bonus di 55 euro per le bollette della luce nel 2026 è in arrivo, rivolto alle famiglie vulnerabili. La misura dipende dall'Isee e mira a sostenere coloro che si trovano in condizioni economiche più difficili, con particolare attenzione alle famiglie numerose. Ecco i dettagli e i requisiti per accedere a questa agevolazione.

C'è un nuovo bonus in arrivo, un contributo annuo straordinario di 55 euro per le bollette elettriche destinato nel 2026 alle famiglie cosiddette "vulnerabili", ovvero con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15mila euro, oppure con almeno quattro figli a carico e un.

