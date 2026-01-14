Ecco le informazioni sulle partite di anticipi e posticipi della 23ª e 24ª giornata di Serie A, con dettagli su date, orari e canali di visione in tv. Il programma ufficiale permette di seguire con precisione gli incontri, offrendo una panoramica completa del calendario aggiornato. Qui troverai tutte le indicazioni necessarie per seguire gli appuntamenti sportivi nel rispetto del calendario ufficiale.

Serie A, anticipi e posticipi 23ª e 24ª giornata: ufficiali le date, gli orari e dove vedere in tv le partite. Il programma completo Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il programma ufficiale degli anticipi e dei posticipi della 23ª e 24ª giornata di campionato. Ultime Notizie Serie A: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Serie A, anticipi e posticipi 23ª e 24ª giornata: date, orari e dove vedere in tv le partite. Il programma ufficiale

Leggi anche: Serie A, domani al via la 19^ giornata: programma, orari e dove vedere le partite

Leggi anche: Serie A oggi al via l’11esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite in tv

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serie A, quando inizia? Il programma della prima giornata: orario, anticipi, posticipi e dove vederla in tv e streaming - La Serie A è prossima a iniziare con il campionato 2025/26 che aprirà i battenti il fine settimana del 23- leggo.it

https://www.marchesport.info/news/serie-b-nazionale-old-wild-west-2025-26-risultati-anticipi-21-giornata facebook

Serie B Nazionale, così gli anticipi del sabato sera @Sportando x.com