Calciomercato Serie A | duello tra Lazio e Fiorentina! Vogliono entrambe quel giocatore della Juventus novità importanti
Lazio e Fiorentina si contendono un giocatore della Juventus. Entrambe le squadre hanno messo nel mirino il mediano, e le trattative si fanno più intense di giorno in giorno. Le due società stanno muovendo le pedine per portarlo a casa prima della chiusura del mercato invernale.
Approfondimenti su Calciomercato Serie A
Calciomercato Lazio, nuovi contatti con quel giocatore della Fiorentina! Sarà lui a raccogliere quell’eredità pesante? Le ultime
La Lazio sta valutando nuovi possibili acquisti nel calciomercato, con particolare attenzione a un giocatore della Fiorentina.
Calciomercato Juventus: scout in azione! Hanno visionato da vicino quel giocatore nell’ultimo turno di Serie A, di chi stiamo parlando
Ultime notizie su Calciomercato Serie A
Calciomercato Sampdoria, duello con una squadra di Serie A per Gianluca Caprari. La trattativaIl calciomercato della Sampdoria non è chiuso, intanto è sfida con un squadra di Serie A per Gianluca Caprari del Monza. clubdoria46.it
Juve e Inter, duello di mercato per un giocatoreKessié verso il ritorno in Serie A: Inter e Juventus pronte alla sfida Il contratto con l’Al-Ahli scade a giugno: duello di mercato per l’estate 2026 Il futuro di ... tuttojuve.com
CALCIOMERCATO: Serie C, le operazioni ufficializzate venerdì e sabato nel girone C - facebook.com facebook
#Calciomercato Serie A, gli ultimi aggiornamenti #Mateta direzione Milan, saluta #Nkunku, #Lovric approda all’Hellas Verona #TorinoFC #ToroNews #Torino Qui per l’articolo completo x.com
