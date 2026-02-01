Calciomercato Milan Mateta in stand-by Dall’Inghilterra | Approfondimenti al ginocchio

Il Milan tiene in sospeso l’acquisto di Jean-Philippe Mateta. Secondo fonti dall’Inghilterra, il giocatore ha subito un infortunio al ginocchio, e la trattativa è ora in stand-by. I dirigenti rossoneri stanno valutando bene la situazione prima di muoversi di nuovo.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti sulla trattativa legata a Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, dopo aver trovato l'accordo con il club, il Milan avrebbe messo l'operazione in 'pausa' per alcuni motivi. Il primo motivo, quello principale, deriva dalla necessità del Crystal Palace di trovare un sostituto degno, ma non è tutto. Il 'problema' è legato anche al sovraffollamento dell'attacco rossonero, con Nkunku che ha ribadito più e più volte la sua voglia di rimanere al Milan e Gimenez che dovrebbe rientrare a 'breve'. Il giornalista sportivo Ornstein nel pomeriggio, il club inglese ha trovato l'accordo per il giovane Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Secondo fonti inglesi, il Fulham sarebbe vicino a confermare l'acquisto definitivo di Samuel Chukwueze dal Milan, dopo il prestito.

