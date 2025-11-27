Calciomercato l’Inter accelera per Giovane | la richiesta di Chivu
Si avvicina il calciomercato che anni addietro avremmo chiamato di riparazione, l’ Inter vuole competere su tutti e tre i fronti e potrebbe intervenire per consegnare a mister Chivu una rosa quanto più completa possibile: la punta dell’Hellas Verona Giovane potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Calciomercato Inter: Giovane già a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
