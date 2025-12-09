calcio serie d il poggibonsi prova a guardare avanti ostacolo cannara

Il Poggibonsi si prepara a riprendere il cammino in Serie D, dopo una trasferta positiva contro il Tau Altopascio. La sfida con il Cannara rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e continuare a migliorare le prestazioni. La squadra cerca continuità e fiducia in vista delle prossime sfide.

Di positivo, la gara in trasferta con il Tau Altopascio dei Leoni ha portato il ritorno alla rete di Lorenzo Borri. Un evento a cui dedicare comunque attenzione, da parte della comunità giallorossa, nei confronti di un calciatore che ha in pratica ha ripreso in questa stagione dopo più traversie il proprio cammino agonistico, indossando i colori della città di appartenenza. Una firma, ad opera di Borri su invito di Mazzolli, che ha determinato un divario che purtroppo è stato colmato e ribaltato dai rivali di turno. Secondo una dinamica purtroppo non nuova nel cammino del Poggibonsi, nell’arco di queste quindici giornate dagli esiti numerici che rimangono agli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net