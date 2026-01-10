Calcio Terza categoria Sabato caldissimo Quattro anticipi nel girone senese

Sabato caldo nel calcio di Terza Categoria, con quattro anticipi nel girone senese. La giornata vede le squadre della nostra provincia scendere in campo per le partite di tutti e tre i gironi, confermando l’interesse e l’attesa per questa fase del campionato. Un’occasione per seguire da vicino le prestazioni delle squadre locali e vivere l’atmosfera del calcio amatoriale.

La Terza torna in campo con la disputa delle partite di tutti e tre i gironi in cui sono impegnate squadre della nostra provincia. Cominciamo dal girone senese, dove oggi ci sono quattro anticipi: Circolo Agrestone-Sangimignanese, Gracciano-Ancaiano, Chiusdino-Meroni (inizierà alle 16) e Geggiano-Pievescola. Che dire? Trasferta delicata per la capolista all'Agrestone, per il resto sembrano favorite Ancaiano, Meroni e Geggiano. Domani si giocano il derby poggibonsese Upp-Virtus Biancoazzurra e (alle 17,30) Cus Siena-San Rocco. Nel girone A di Arezzo si comincia oggi con il derby Monticchiello-Sant'Albino: la capolista proseguirà la sua entusiasmante corsa? Probabilmente sì, anche se il Petroio (fermo per il turno di riposo) seguirà con interesse la prova dei termali.

