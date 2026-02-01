Calcio Copparo 2015 travolge il Real Fusignano | vetta blindata

La squadra di Copparo 2015 rifila sei reti al Real Fusignano e si prende la vetta della classifica. I rossoblu dominano il match in casa, vincendo 6 a 1 e lasciando poche possibilità agli avversari. La partita si conclude con un risultato netto che rafforza la posizione in classifica dei padroni di casa.

I rossoblu vincono 6 a 1, dominando e ancora una volta divertendo il pubblico nella gara interna col Real Fusignano, spazzato via da sei reti. Insieme alla doppietta di Cazzadore, si mettono in luce i goal di Laurenti e Borges nel primo tempo, seguite nella ripresa dall'autorete di Graziani e dal pallonetto di Franceschini. La terza vittoria consecutiva dall'avvio del ritorno consolida il gruppo nella posizione di testa, riducendo a dodici le partite al termine della stagione regolare. Copparo deve rinunciare ai due centrali difensivi Franceschini e Scaramelli, entrambi acciaccati, arretrando Masiero dalla mediana e inserendo in regia Veronese per la conseguente assenza di Roselli ancora fermo ai box.

