Calcio prima categoria | Copparo 2015 chiude il girone d’andata in vetta con una goleada

14 dic 2025

Copparo 2015 termina il girone d’andata in testa alla classifica del girone F di prima categoria, grazie a una vittoria schiacciante contro Olimpia Quartesana. La sfida al ‘Preziosa’ si conclude con un risultato di sette a zero, segnando un importante successo per la squadra e consolidando la posizione di vertice alla fine della prima metà della stagione.

© Ferraratoday.it - Calcio, prima categoria: Copparo 2015 chiude il girone d’andata in vetta con una goleada

