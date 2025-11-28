Albero pericolante sulla strada chiusa al traffico la Statale 229 a Fontaneto

Traffico interrotto per circa un'ora sulla strada statale del Lago d'Orta.É successo oggi, venerdì 28 novembre, a Fontaneto d'Agogna, dove poco dopo le 12,30 la Statale 229 è stata chiusa al traffico per consentire il taglio e la rimozione di un albero pericolante in prossimità della sede. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

