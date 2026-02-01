Da lunedì 2 febbraio, Caduta Libera torna con alcune novità. Max Giusti e Isobel continuano a condurre il game show di Canale 5, che ogni giorno alle 18:40 propone nuovi giochi e sorprese per il pubblico. La trasmissione si prepara a sorprendere gli spettatori con alcune modifiche alla formula, senza perdere la sua formula vincente.

Caduta Libera, il gioco a premi di Canale 5 in onda tutti i giorni alle 18:40 con la conduzione di Max Giusti e Isobel, da lunedì 2 febbraio presenterà alcune importanti novità. Edmondo Conti, storico curatore di Caduta Libera, sul suo profilo Instagram ha rivelato in anteprima alcune importanti novità che riguarderanno il game show. Ci sarà una spettacolare sigla coreografata dal bravissimo Mattia Tuzzolino con Isobel e i due performer Andrea Briida e Filippo Morani. Ma non è tutto. Sul fronte giochi ce ne sarà uno nuovissimo dove Isobel ci farà rivivere le più spettacolari coreografie di tutti i tempi, e ancora due sfide inedite molto divertenti e un montepremi che arriverà a 500. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CADUTA LIBERA: TUTTE LE NOVITÀ DEL GAME SHOW DI MAX GIUSTI DAL 2 FEBBRAIO

Approfondimenti su Caduta Libera

