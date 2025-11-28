Caduta Libera 2025 | Max Giusti alla guida del programma e una grande novità al suo fianco

La notizia era nell'aria e ve l'avevamo segnalata per primi. Ora è ufficiale: Max Giusti sarà il nuovo padrone di casa di Caduta Libera, al via domenica 7 dicembre 2025 su Canale 5. L'arrivo del conduttore apre un nuovo capitolo per il preserale Mediaset, accompagnato da una serie di aggiornamenti pensati per rendere il format ancora più dinamico. Isobel Kinnear debutta come valletta: prima volta per il programma. La novità più sorprendente riguarda la presenza, per la prima volta nella storia del game show, di una valletta fissa. A ricoprire questo ruolo sarà Isobel Fetiye Kinnear, ballerina resa popolare da Amici.

