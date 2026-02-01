Cade dall’ottavo piano e muore a 31 anni in casa segni di una lite Giallo a Milano | Nell’appartamento cinque persone
Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere caduto dall’ottavo piano di un palazzo in via Cimarosa. In casa ci sono stati segni di una lite, e sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini. Nell’appartamento ci sono cinque persone, ma ancora non si sa cosa abbia provocato la caduta. La polizia sta ascoltando tutti i testimoni e cerca di ricostruire cosa sia successo davvero.
Un uomo di 31 anni di origini colombiane, senza fissa dimora e con precedenti, è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in via Cimarosa. Il corpo è stato trovato senza vita nel cortile dello stabile. I carabinieri della compagnia locale, dopo i primi rilievi nell’appartamento da cui il 31enne è caduto, hanno individuato segni evidenti di una colluttazione. Un elemento che fa ipotizzare non un suicidio ma un omicidio. Il tonfo dopo la caduta da oltre 25 metri di altezza è avvenuto davanti agli occhi di un vicino che ha dato l’allarme convinto si trattasse di un gesto volontario.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Pioltello Milano
Uomo muore in un incidente all’ottavo piano, indagini in corso su segni di lotta nell’appartamento
Precipita dall’ottavo piano e muore, in casa segni di una lotta: si indaga per omicidio
Un uomo di 31 anni è stato trovato morto nel cortile di un palazzo a Pioltello, dopo essere precipitato dall'ottavo piano.
Ultime notizie su Pioltello Milano
Argomenti discussi: Milano, aveva tre identità diverse il morto di via Nerino: l'autopsia dirà se era ancora vivo quando è caduto dal 4° piano; Salta oltre la ringhiera del balcone, cade dall'ottavo piano dell'edificio; Il giallo di via Nerino: uomo cade dal balcone e muore, aveva 3 documenti diversi. Ipotesi omicidio; Ragazzina di 12 anni cade dal quarto piano, gravissima in ospedale.
Cade dall’ottavo piano e muore a 31 anni, in casa segni di una lite. Giallo a Milano: «Nell’appartamento cinque persone»Il caso nel quartiere Pioltello di Milano. Il corpo ritrovato nel cortile del palazzo e i dubbi sulle cinque persone dentro l'appartmento della vittima prima della caduta ... open.online
Cade dalla Mountain bike in una zona impervia di Tellaro, raggiunto dai Vigili del Fuoco - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.