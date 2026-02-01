Cade dall’ottavo piano e muore a 31 anni in casa segni di una lite Giallo a Milano | Nell’appartamento cinque persone

Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere caduto dall’ottavo piano di un palazzo in via Cimarosa. In casa ci sono stati segni di una lite, e sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini. Nell’appartamento ci sono cinque persone, ma ancora non si sa cosa abbia provocato la caduta. La polizia sta ascoltando tutti i testimoni e cerca di ricostruire cosa sia successo davvero.

Un uomo di 31 anni di origini colombiane, senza fissa dimora e con precedenti, è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in via Cimarosa. Il corpo è stato trovato senza vita nel cortile dello stabile. I carabinieri della compagnia locale, dopo i primi rilievi nell’appartamento da cui il 31enne è caduto, hanno individuato segni evidenti di una colluttazione. Un elemento che fa ipotizzare non un suicidio ma un omicidio. Il tonfo dopo la caduta da oltre 25 metri di altezza è avvenuto davanti agli occhi di un vicino che ha dato l’allarme convinto si trattasse di un gesto volontario.🔗 Leggi su Open.online

