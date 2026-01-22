Scoperto l' H6J | come è fatto e cosa può fare il nuovo bombardiere marittimo cinese

L’H-6J è il nuovo bombardiere marittimo cinese, progettato per operazioni a lungo raggio e controllo degli spazi oceanici. Questa piattaforma rappresenta un passo avanti nelle capacità aeronavali della Cina, integrando tecnologie avanzate e adattamenti specifici per le missioni marittime strategiche. In questa introduzione, analizzeremo la sua struttura e le potenzialità operative, offrendo una panoramica obiettiva sulle caratteristiche di questo velivolo.

La Cina continua a rafforzare le proprie capacità aeronavali con l’ H-6J, bombardiere marittimo pensato per operazioni a lungo raggio e per il controllo degli spazi oceanici strategici. Si tratta di una delle versioni più evolute della famiglia H-6, piattaforma che rappresenta ancora oggi l’ossatura della forza bombardieri dell’Aeronautica dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA). Nello specifico, l’H-6J si inserisce in una strategia più ampia di deterrenza e proiezione di potenza, soprattutto in scenari ad alta tensione come il Mar Cinese Meridionale e lo Stretto di Taiwan. Il nuovo bombardiere cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

