Buon compleanno Gigliola Cinquetti, Andrea Belotti, Jorginho, Francesco Maria del Vigo, Francesco Damato, Orchidea de Santis, Piero Bassetti, Guido de Maria, Luigi Cancrini, Osvaldo Bevilacqua, Jean-Claude Trichet, Uri Geller, Giuliana Sgrena, Martin Schulz, Giuseppe Zappulla, Mauro Maria Marino, Isalbet Juarez, Luca Martinelli, Francesca Ferrazza, Beatrice Callegari, Michele Andreotti, Chiara Gambuzza, Ludovica Gargari. Oggi 20 dicembre compiono gli anni: Jorginho, calciatore; Francesco Maria del Vigo, giornalista; Francesco Damato, giornalista; Piero Bassetti, imprenditore, politico; Guido de Maria, disegnatore, pubblicitario, autore tv; Luigi Cancrini, psichiatra, politico; Gianfranco Stella, ex fondista, ex sciatore; Osvaldo Bevilacqua, giornalista, autore tv, conduttore tv; Jean-Claude Trichet, economista, banchiere, ex presidente Bce; Antonio Buoncristiani, arcivescovo; Aldo Arroni, politico; Uri Geller, personaggio tv; Francesco Jori, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Buon compleanno Jorginho, Gigliola Cinquetti, Andrea Belotti

Leggi anche: Gigliola Cinquetti in concerto a Borgomanero

Leggi anche: Gigliola Cinquetti torna in concerto a Verona

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buon compleanno a Gigliola Cinquetti, icona della musica italiana - Nel 1964 trionfa al XIV Festival di Sanremo con l'ormai celeberrimo brano che le resterà addosso per sempre: "Non ... rainews.it

Buon compleanno a Gigliola Cinquetti, icona che ha segnato la storia della musica italiana - Ha vinto per due volte il Festival di Sanremo: nel 1964, con “Non ho l'età”, brano con cui si aggiudicò anche l'Eurovision Song Contest (prima italiana a riuscirci), e nel 1966 con “Dio, come ti amo” ... rainews.it

Le frasi più belle e originali per augurare buon compleanno - Ecco alcune frasi di buon compleanno semplici ma d’effetto, perfette per ogni occasione. dilei.it

Buon compleanno al dolcissimo Michele Bravi, alla sua intelligenza, alla sua sensibilità, alla sua purezza #musica #musicaitaliana #michelebravi #fblifestyle - facebook.com facebook

Solo Alberto Tomba è riuscito a fermare il Festival di Sanremo Quasi 38 anni fa, l’oro olimpico nello slalom di Calgary che bloccò l’Italia intera in quel mitico 27 febbraio 1988 Tanti auguri di buon compleanno Albertone x.com