Buon compleanno Napoli | la festa per i suoi primi 2.500 anni
Sono arrivati al Real Bosco di Capodimonte quando era ancora buio, pronti a godersi l’alba dei 2500 anni sul Belvedere via via baciato da un sole primaverile, accolti dalla musica tra selfie e auguri: ai cittadini e ai turisti che si erano prenotati si sono uniti anche i tanti sportivi che popolano il parco reale ogni mattina. Successo del concerto all’alba che ha aperto la giornata clou delle celebrazioni del Comune dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, data simbolica 21 dicembre, con tanti eventi che attraversano la città e dei suoi luoghi iconici, aperti dall’applauditissima esibizione di Matriarcanto alle prime luci del giorno, all’insegna della musica colta e popolare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
