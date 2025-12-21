Sono arrivati al Real Bosco di Capodimonte quando era ancora buio, pronti a godersi l’alba dei 2500 anni sul Belvedere via via baciato da un sole primaverile, accolti dalla musica tra selfie e auguri: ai cittadini e ai turisti che si erano prenotati si sono uniti anche i tanti sportivi che popolano il parco reale ogni mattina. Successo del concerto all’alba che ha aperto la giornata clou delle celebrazioni del Comune dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, data simbolica 21 dicembre, con tanti eventi che attraversano la città e dei suoi luoghi iconici, aperti dall’applauditissima esibizione di Matriarcanto alle prime luci del giorno, all’insegna della musica colta e popolare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Buon compleanno Mary Poppins! Julie Andrews compie 90 anni e noi vi regaliamo i suoi migliori film in streaming

Leggi anche: Pecoraro Scanio: "Auguri a Napoli per i suoi 2.500 anni"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Buon compleanno, Napoli: dall'alba al tramonto una maratona di eventi per i 2500 anni della città; Il Capodanno a Napoli: 4 giorni di festeggiamenti per Napoli Città della Musica; Neapolis 2500, guida alla festa dall'alba al tramonto e oltre; 'Napoli 2500' domenica 21 dicembre presenta. 'Buon Compleanno Neapolis' dall'alba al tramonto.

>>>ANSA/ Buon compleanno Napoli, la festa per i suoi primi 2.500 anni - Sono arrivati al Real Bosco di Capodimonte quando era ancora buio, pronti a godersi l'alba dei 2500 anni sul Belvedere via via baciato da un sole primaverile, accolti dalla musica tra selfie e auguri: ... ansa.it