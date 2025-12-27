Ue ' von der Leyen e leader europei oggi in call con Zelensky e Trump' Nella notte raid russo su Kiev

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parteciperà oggi a una chiamata con Volodymyr Zelensky, Donald Trump e altri leader dell'Ue. Lo riferisce una portavoce dell'esecutivo comunitario. La telefonata arriva alla vigilia del previsto incontro a Mar-a-Lago. Zelensky, infatti, ha annunciato che domani si vedrà con Trump nella tenuta del tycoon in Florida per continuare.

