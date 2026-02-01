BrianzAcque sposta le condotte tra Lentate sul Seveso e Vimercate per fare spazio all’autostrada

Da questa settimana, i lavori di spostamento delle condotte idriche e delle fognature sono partiti tra Lentate sul Seveso e Vimercate. BrianzAcque sta intervenendo per liberare il tracciato dell’autostrada Pedemontana, coinvolgendo anche Desio e Barlassina, al confine con Lentate. Le operazioni riguardano lo spostamento delle reti lungo le strade e si concluderanno nei prossimi mesi.

Da questa settimana si comincerà a lavorare anche a Desio e a Barlassina, al confine con Lentate, per spostare le reti idriche e della fognatura dal tracciato che verrà occupato da Pedemontana. Intanto proseguono i cantieri già avviati a Macherio e a Cesano. Gli operai di BrianzAcque saranno al lavoro in 80 diversi punti della provincia per risolvere in anticipo eventuali interferenze tra acquedotti, fognature e tracciato autostradale, per ciò che riguarda le tratte B2 e C di Pedemontana. Gli interventi si concentreranno a Desio, all'altezza dell'incrocio tra via Mazzini e via Olimpiadi. Per consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie è già stata predisposta una viabilità alternativa, per cercare di ridurre al minimo i disagi: la segnaletica che indica la modifica temporanea della circolazione è già stata installata.

