Seveso, il Tar boccia il ricorso del Comune di Lentate sui vincoli imposti dalla Provincia.

Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Lentate sui vincoli imposti dalla Provincia di Como riguardo all’edificabilità vicino al fiume Seveso. La vicenda evidenzia tensioni tra le amministrazioni locali e regionali sulla tutela ambientale e lo sviluppo urbanistico in aree a rischio. La decisione chiarisce l’importanza delle normative di tutela e le difficoltà di modificare i limiti di utilizzo del territorio in contesti sensibili.

Lentate sul Seveso, 23 dicembre 2025 – È scontro politico sull’edificabilità a ridosso del corso del fiume Seveso, con il centrosinistra in Provincia che accusa l’amministrazione di centrodestra di “cercare di indebolire il sistema di tutela, magari per consentire edificazioni anche in aree sensibili e a rischio idrogeologico”. La bocciatura. Nei giorni scorsi il Tar ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Lentate sulla variante di Ptcp del 2022 che introduceva una serie di vincoli all’edificabilità. Da qui la reazione del centrosinistra. “L’amministrazione lentatese di centrodestra ha provato ad annullare la delibera del Consiglio provinciale perché insoddisfatta dei vincoli a proposito degli Ambiti vallivi, gli Ambiti di interesse provinciale e gli Ambiti agricoli strategici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

