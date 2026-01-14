Boga Juve l’ex Sassuolo è stato proposto ai bianconeri | è lui il nome nuovo per il ruolo di vice Yildiz Ultime
Boga, ex Sassuolo, è stato proposto alla Juventus come possibile vice Yildiz. La società valuta questa opzione per rafforzare il reparto offensivo, in attesa di sviluppi ufficiali. Restano da seguire le prossime mosse di mercato e eventuali conferme sulla trattativa.
sulla pista dalla Francia. La ricerca del vice-Yildiz in casa Juventus si arricchisce di un nuovo, sorprendente capitolo. Con l’obiettivo di garantire a Luciano Spalletti un’alternativa di qualità sulla trequarti o un elemento capace di far rifiatare il numero 10 turco, la dirigenza bianconera sta vagliando diverse opzioni. Sebbene il sogno proibito resti il ritorno di Federico Chiesa, le difficoltà della trattativa con il Liverpool stanno spingendo il duo Comolli-Ottolini a guardare altrove. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
