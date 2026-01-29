Perché alcuni cittadini non dovranno più rinnovare la carta d'identità da quando e come funzionerà

Dal 1° novembre 2026, chi ha più di 70 anni non dovrà più rinnovare la carta d’identità. Potranno ottenere una versione a vita, valida fino a 50 anni. La novità mira a semplificare i rinnovi e a ridurre le file negli uffici comunali.

Dal 1° novembre 2026, i cittadini italiani over 70 potranno ottenere una carta d'identità a vita valida fino a 50 anni, semplificando i rinnovi e riducendo le visite agli sportelli comunali. La nuova CIE a lunga durata sarà utilizzabile anche come documento di viaggio nei Paesi che la riconoscono. Ecco tutte le novità da sapere.🔗 Leggi su Fanpage.it

