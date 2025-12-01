La Castiglionese guarda in alto Gol di Viciani per il sogno playoff
Castiglionese 1 Lastrigiana 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (60’ Parisi), Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi (83’ Willis), Minocci, Banelli (70’ Mannarini), Tenti, Ligi. All. Stefano Cardinali. LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini (80’ Bianchi), Gonfiantini, Zefi, Falciani, Crini (70’ Mandolini), Becagli, Innocenti (55’ Massaro), Sarti, Campagna, Baldini. All. Davide Guasti. Arbitro: Venuti di Valdarno. Rete: 17’ Viciani. CASTIGLION FIORENTINO – Vittoria di misura in quello che era un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni appaiate a metà classifica che per la Castiglionese vale un balzo in avanti nella colonna di sinistra della graduatoria del girone B di Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
SOSTENIAMO GABRIELE COL TELEVOTO!!! STASERA ORE 21,25 Mascalucia accende i riflettori sul talento: Mattia e Gabriele Castiglione protagonisti su Rai 1 con “Ballando on the Road” Mascalucia guarda in alto e lo fa attraverso il talento dei suoi giovani. - facebook.com Vai su Facebook
La Castiglionese guarda in alto. Gol di Viciani per il sogno playoff - Castiglionese 1 Lastrigiana 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (60’ Parisi), Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi (83’ Willis), Minocci, Banelli (70’ Mannarini), Tenti, Ligi. Scrive lanazione.it
La Castiglionese va avanti di due gol ma poi perde la semifinale ai rigori - Sfuma ai rigorI il sogno della finale di Coppa Italia di Eccellenza per la Castiglionese. Come scrive lanazione.it