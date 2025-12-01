La Castiglionese guarda in alto Gol di Viciani per il sogno playoff

Castiglionese 1 Lastrigiana 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (60’ Parisi), Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi (83’ Willis), Minocci, Banelli (70’ Mannarini), Tenti, Ligi. All. Stefano Cardinali. LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini (80’ Bianchi), Gonfiantini, Zefi, Falciani, Crini (70’ Mandolini), Becagli, Innocenti (55’ Massaro), Sarti, Campagna, Baldini. All. Davide Guasti. Arbitro: Venuti di Valdarno. Rete: 17’ Viciani. CASTIGLION FIORENTINO – Vittoria di misura in quello che era un vero e proprio scontro diretto tra due formazioni appaiate a metà classifica che per la Castiglionese vale un balzo in avanti nella colonna di sinistra della graduatoria del girone B di Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Castiglionese guarda in alto. Gol di Viciani per il sogno playoff - Castiglionese 1 Lastrigiana 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (60' Parisi), Viciani, Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi (83' Willis), Minocci, Banelli (70' Mannarini), Tenti, Ligi.

