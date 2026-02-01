Bambina uccisa a 4 anni da violenze e denutrizione 2 arresti

Una bambina di soli quattro anni è morta a causa di violenze e denutrizione. La polizia ha arrestato due persone, sospettate di aver causato la sua morte. Le indagini sono durate mesi, e ora si cerca di fare luce su un orrore che si è consumato sotto gli occhi di chi avrebbe dovuto proteggerla.

AGI - Uccisa da chi avrebbe dovuto salvarla. Una bambina, piccola e indifesa, al centro di un' indagine silenziosa, meticolosa, durata mesi per dare un nome e una responsabilità a un orrore consumatosi tra le mura di quella che avrebbe dovuto essere un' oasi di salvezza. Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno notificato un' ordinanza di custodia cautelare in carcere a una coppia di Tufino, accusata di omicidio aggravato. La vittima è una bambina di appena quattro anni, morta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. L' epilogo di questa drammatica vicenda non è stato un tragico colpo del destino, ma, secondo la Procura di Nola, il risultato di mesi di abusi e privazioni.

