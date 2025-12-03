Bambina di 4 anni uccisa da un proiettile in pieno petto mentre gioca in giardino
La polizia statunitense sta indagando sulla morte di una bambina di 4 anni, Hayzel Vick Jones, uccisa domenica 30 novembre da un proiettile mentre si trovava nel cortile della sua abitazione nella città di Afton, a circa 180 miglia a nord-est di Oklahoma City (Stati Uniti).La sparatoria e la. 🔗 Leggi su Today.it
