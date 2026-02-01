Questa sera alle 19:45 l’AVS affronta lo Sporting Braga in una partita decisiva per gli ottavi di finale di Europa League. I portoghesi, nonostante un’ultima prestazione senza reti contro il Go Ahead Eagles, sono riusciti a qualificarsi, grazie al successo nelle fasi precedenti. I Guerrieri puntano a consolidare il loro percorso europeo, mentre l’AVS cerca di sfruttare il fattore casalingo per fare risultato. La partita si presenta aperta e intensa, con entrambe le squadre decise a non mollare.

Nonostante non sia inaspettatamente riuscito a segnare nemmeno un gol nell’ultima giornata di Europa League, contro gli olandesi del Go Ahead Eagles, lo Sporting Braga è riuscito a rientrare nelle migliori 8 della competizione e accedere dunque direttamente agli ottavi di finale. I Guerrieri ora possono rituffarsi sul campionato, dove devono difendere la quarta posizione:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AVS SAD-Sporting Braga (lunedì 02 febbraio 2026 ore 19:45): formazioni, quote, pronostici. Il calendario offre un’occasione ai Guerrieri

Approfondimenti su AVS SAD

Nella sesta giornata di Europa League, il 11 dicembre 2025 alle ore 18:45, il Nizza ospiterà lo Sporting Braga.

Lunedì sera l’Udinese riceve la Roma al Bluenergy Stadium.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su AVS SAD

Argomenti discussi: Pronostico Avs Futebol Sad - Sporting Braga - Quote & Statistiche - 2 febbraio 2026, Liga Portugal, Portogallo; Casa Pia-AVS SAD (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici; Casa Pia-AVS SAD venerdì 23 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici; Pronostico Nacional Madeira - Rio Ave - Quote & Statistiche - 25 gennaio 2026, Liga Portugal, Portogallo.

Liga Portuga, pari spettacolo tra Braga e AVS: finisce 2-2Si è concluso con uno scoppiettante 2-2 l’ultimo match di giornata nella terza giornata di Liga Portugal. Pareggio tra lo Sporting Brava e l’AVS. Risultato giusto per quanto visto in campo: padroni di ... tuttomercatoweb.com

L'undici iniziale dell'Italia che affrontò lo Sporting Club Braga in un'amichevole di preparazione al Campionato del Mondo di Spagna 82 Guerin Sportivo - facebook.com facebook