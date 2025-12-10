Nizza-Sporting Braga Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Guerrieri favoriti
Nella sesta giornata di Europa League, il 11 dicembre 2025 alle ore 18:45, il Nizza ospiterà lo Sporting Braga. I portoghesi sono favoriti, mentre i francesi cercano di riscattarsi dopo un avvio difficile. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici di questa sfida.
Obiettivamente il calendario propone una grande occasione allo Sporting Braga, che giovedì sera, per la sesta giornata di Europa League, troverà il Nizza, ultima in classifica e che finora non ha fatto nemmeno un punto. La crisi tecnica dei francesi è profonda, anche in Ligue 1 sono reduci da cinque sconfitte consecutive; i Guerrieri invece . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico Nizza vs Braga – 11 Dicembre 2025 - Il confronto tra Nizza e Braga del prossimo 11 Dicembre 2025, in programma alle 18:45 all’Allianz Riviera, promette intensità e contenuti tecnici di alto ... Si legge su news-sports.it
