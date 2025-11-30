Autovelox a Verona | via Gardesane e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

Proseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona mirati a contrastare la velocità eccessiva sulle principali arterie cittadine. Da lunedì 1 dicembre e per l’intera settimana, le pattuglie dotate di autovelox e telelaser saranno operative in via Chioda, Strada la Rizza, via. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Argomenti simili trattati di recente

Agenda Verona di venerdì 28 novembre Pubblica utilità #farmaciediturno di Verona #meteoveneto ️ #numeriutili #autovelox e telelaser Vai su X

Autovelox a Verona, ecco dove sono questa settimana #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook

Gardesana, problema viabilità. Salvini: «Potenziare il trasporto via lago». E Catullo plaude al progetto Verona-lago - Da un lato i problemi cronici della Gardesana e dall’altro l’idea, annunciata lunedì dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dell’ipotesi di realizzare un collegamento ferroviario diretto tra la ... Come scrive brescia.corriere.it

Autovelox, al via le nuove regole. Ecco cosa cambia e perché per i Comuni sarà un problema - Gli autovelox potranno essere installati solo su tratti di strada che rispettino almeno una di queste caratteristiche: un livello di incidenti elevato nei 5 anni precedenti; l’impossibilità ... Lo riporta repubblica.it

Nuova denuncia per autovelox non omologato, a Verona - Un'ennesima denuncia è stata presentata da parte dell'associazione "Altvelox" di Belluno contro un'amministrazione locale, accusata di utilizzare illegalmente apparecchi autovelox non omologati. Segnala ansa.it